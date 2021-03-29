Безопасность в газовом хозяйстве: ответственность за владельцами Промышленная безопасность, режимные испытания, законодательство в области ОПО и нюансы строительства — о чем должен знать владелец котельной

Говоря о возможных нарушениях в области законодательства, важно иметь в виду: не все владельцы знают, что их котельная считается опасным производственным объектом (ОПО). Она попадает под эту категорию, если на балансе есть газопроводы среднего и высокого давления. Также на территории может быть расположен газорегуляторный пункт шкафного типа (ГРПШ). А согласно ч.1 ст. 9 ФЗ №116 «О промышленной безопасности ОПО», организация, эксплуатирующая ОПО, обязана иметь лицензию на деятельность в области промышленной безопасности.



Важно, что все владельцы ОПО обязаны ежегодно до 1 апреля сдать отчеты в Ростехнадзор по промышленной безопасности. Если будет выявлено, что котельная, которая является ОПО, эксплуатируется без лицензии, выданной Ростехнадзором, то, согласно КоАП, это влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. — или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для предприятия такое приостановление деятельности может иметь катастрофические последствия. Именно поэтому до 1 апреля 2021 года следует сдать отчет в Ростехнадзор.

Для тех, кто только задумывается о строительстве собственной котельной, важно знать, что оно состоит из нескольких этапов: проектирование, монтаж и пусконаладочные работы.

Чтобы получить полностью готовую котельную к отопительному сезону, проектирование стоит начинать уже сейчас, а для особо крупных объектов, уже может быть даже поздно. В среднем проектирование занимает три месяца. Также не стоит забывать, что оборудование следует заказывать только после согласования проекта, и срок его поставки может исчисляться несколькими месяцами.

В процессе строительства котельной особое внимание следует уделить этапу проектирования. Если заказчик при выборе поставщика услуг ориентируется только на стоимость, то часто возникает ситуация, когда неверно сделанный проект может не только в разы уменьшить срок службы дорогостоящего оборудования, но и сам объект может стать опасным для эксплуатации.

Все этапы строительства котельной лучше заказывать в одной организации, так как часто на последующих этапах возникают несостыковки, и приходится возвращаться к предыдущим, что увеличивает срок сдачи объекта в эксплуатацию.

На данный момент одно из первоочередных мероприятий для владельцев промышленных котельных — режимно-наладочные испытания. Они направлены на настройку оборудования и устранение нарушений, которые обеспечивают исправное состояние и безопасную эксплуатацию газового хозяйства.

«Эти работы подразумевают не только перенастройку оборудования, что в нашей практике нередко приводит к существенному снижению затрат на топливо и позволяет крупным предприятиям сэкономить миллионы рублей, но и выполнить его полную диагностику, — отмечает заместитель директора компании KERF Алия Кулагина.— Именно поэтому вовремя и грамотно проведенные режимно-наладочные испытания — залог безопасной эксплуатации газового хозяйства».

Согласно правилам технической эксплуатации энергоустановок, режимно-наладочные испытания для промышленного оборудования проводятся раз в три года. Такие работы минимизируют риски дальнейших поломок и экономят в будущем и время, и деньги заказчика. Согласно технологии для правильной настройки горелок, эти испытания следует проводить при минусовой температуре, так как в это время хороший теплосъем. Также следует отметить, что компаниям, которые останавливают котельные на летний период, нужно проводить эти работы, пока котельная еще работает. Ведь даже остановленная котельная может попасть под многочисленные проверки Ростехнадзора.

Все вопросы, связанные со строительством и эксплуатацией газового хозяйства, вы можете задать в офисе компании KERF по адресу: г. Уфа, ул. Пархоменко, 155а или по телефону +7 (347) 273-03-04. Необходимую информацию можно получить на нашем сайте pgs-rb.ru.