Силовики объяснили перекрытие дорог вокруг колонии в Копейске

В управлении Федеральной службы безопасности по Челябинской области объяснили перекрытие дорог вокруг Исправительной колонии в Копейске в первой половине дня в четверг. В УФСБ сообщили, что ведомство совместно с региональными структурами МВД, МЧС, Росгвардии и антитеррористическими комиссиями Челябинской области и Копейска проводило командно-штабное учение «Гроза-2021».

В управлении уточняют, что в ходе учения «отрабатывались вопросы принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении террористического акта на объекте ГУФСИН России по Челябинской области». Руководил процессом начальник УФСБ Дмитрий Иванов.