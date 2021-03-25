Авиарейс Москва-Краснодар развернули из-за разосланной через AirDrop картинки

Самолет, следовавший в ночь с 23 на 24 марта из Москвы в столицу Кубани, вернулся в аэропорт вылета из-за неуместной шутки пассажирки, сообщает «Кубань 24». После часа полета на сотовые телефоны Apple пришла картинка с надписью «Я с ножом». Один из пассажиров отправил ее сразу всем находящимся на борту через AirDrop — сервис передачи медиафайлов по Bluetooth.

В результате командир лайнера принял решение вернутся в Домодедово. Злоумышленника вычислили уже на земле сотрудники полиции. Один из пассажиров сделал скриншот картинки, на котором было видно, что отправителем является «Софикус». Правоохранители обнаружили среди пассажиров девушку с именем София, которая призналась в содеянном. Злоумышленницу сняли с рейса и в 4:20 самолет вылетел в Краснодар.

Андрей Ульченко