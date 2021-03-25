МегаФон нарастил чистую прибыль за счет снижения долговой нагрузки и повышения операционной эффективности

МегаФон подвел итоги четвертого квартала 2020 года. Несмотря на негативные тенденции, связанные с жесткими карантинными мерами и коррекцией покупательской активности, скорректированная чистая прибыль компании за последние три месяца года выросла на 117,4% и составила 4,4 млрд руб. По итогам года этот показатель достиг 26,6 млрд руб.



Влияние на выручку

Выручка компании в четвертом квартале сократилась на 6,1% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составила 87,5 млрд руб.

Сервисная выручка за четвертый квартал минувшего года составила 78,2 млрд руб. В сравнении с третьим кварталом этот показатель выправился, однако так и не достиг прошлогоднего уровня (снижение составило 2,7%). В компании это связывают с сокращением доходов от международного роуминга, оттоком трудовых мигрантов из-за закрытых границ, а также с коррекцией покупательского поведения и оптимизацией затрат на связь и дополнительные услуги в период пандемии.

В то же время возросла выручка от передачи данных и отдельных цифровых сервисов, актуальных для пользователей в условиях массового перехода на удаленный режим работы. В частности, наблюдался повышенный спрос на услуги информационной безопасности и облачных решений.

Жесткие карантинные меры не могли не сказаться на работе розничных точек. К концу года сеть МегаФона сократилась на 300 магазинов — до 3,7 тыс. салонов. Несмотря на смягчение ограничений во втором полугодии, покупательская активность еще не восстановилась: число посетителей в салонах компании в четвертом квартале снизилось на 28%, а выручка от продажи оборудования и аксессуаров сократилась на 27%, до 9,3 млрд руб.

Во втором полугодии после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы и ужесточила требования к проверке активности абонентов. С применением новой методики база абонентов в России в четвертом квартале 2020 года составила 70,4 млн. При сравнении с показателями 2019 года в единых стандартах учета база сохраняется на прежнем уровне и не демонстрирует негативного тренда. Новая система позволит компании более эффективно использовать номерную емкость.

Экономия затрат

Снижение выручки повлекло за собой сокращения показателя OIBDA (прибыль от операционной деятельности до вычета амортизации основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов) до 36,3 млрд руб. или на 5,8%. Тем не менее, за счет контроля над затратами и управления эффективностью, в том числе сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на рекламу и отдельных общехозяйственных затрат, компании удалось не только удержать рентабельность по OIBDA, но и показать небольшой рост на 0,2 п. п.— до 41,5%.

Скорректированная чистая прибыль в октябре–декабре выросла на 117,4% — до 4,4 млрд руб. Этому способствовали повышение операционной эффективности, снижение долговой нагрузки и оптимизация кредитного портфеля компании. В частности, чистый долг сократился за квартал на 1,6 млрд руб. — до 309,6 млрд руб.

Лучшая мобильная сеть в России

В 2020 году компания делала акцент на поддержание высокого качества услуг для своих абонентов. По результатам исследований, проведенных международной компанией Ookla, мобильный интернет МегаФона считается лучшим по скорости на протяжении последних четырех лет.

В период пандемии компания развивала сеть в тех областях страны, где возросла потребность в услугах связи, при этом отложив на более поздние сроки проекты, не связанные с качеством сети. Такая стратегия развития продолжилась и в четвертом квартале 2020 года. За счет такого подхода к инвестициям CAPEX (капитальные затраты) в четвертом квартале был ниже аналогичного периода прошлого года на 38,9% (19,1 млрд руб.), а в целом по итогам года CAPEX показал экономию на 18,7%.

Общее количество базовых станций по итогам четвертого квартала достигло 193,3 тыс., при этом в современном сегменте 4G/LTE рост составил 20,5%. В стандарте LTE и LTE Advanced за квартал было введено в эксплуатацию более 1,9 тыс. базовых станций.