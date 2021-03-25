Приговор экс-ректору УралГУФК, осужденному за взятки, вступил в силу

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело бывшего ректора Уральского государственного университета физкультуры Евгения Орехова и его дочери Анастасии Ореховой. Из приговора Центрального районного суда от 21 сентября 2020 года исключено дополнительное наказание экс-главе вуза в виде запрета занимать определенные должности. В остальной части решение первой инстанции оставлено без изменения, сообщает пресс-служба облсуда. Приговор вступил в силу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Центральный районный суд приговорил Евгения Орехова к шести годам колонии строгого режима со штрафов в 3 млн руб. за получение взяток и превышение полномочий. Анастасии Ореховой, выступавшей посредницей при передаче взяток, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2 млн руб.

Суд установил, что в 2015-2016 года ректор вуза при посредничестве дочери и двух предпринимателей (осуждены ранее) получил взятки от 12 представителей коммерческих организации на сумму свыше 4,1 млн руб. за помощь в получении государственных контрактов и договоров с университетом. Кроме того, в 2015 году Орехов без согласования с министерством спорта РФ и территориальным управлением Росимущества незаконно под видом заключения договоров по оказанию услуг сдавал предпринимателям в аренду помещения столовых и легкоатлетического манежа, причинив ущерб УралГУФК на сумму более 5,6 млн руб.