В Астрахани сотрудник сетевого магазина подозревается в коммерческом подкупе

В Астрахани второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК возбудил уголовное дело в отношении приемщика сектора контроля качества распределительного центра одного из сетевых магазинов. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего).

Как сообщили в региональном СУ СКР, с августа по ноябрь 2019 года подозреваемая, в сговоре с другими сотрудниками распределительного центра, при поступлении от поставщика некачественных овощей якобы требовала от него деньги за приемку товара.

Всего на банковскую карту женщины, предположительно, в качестве коммерческого подкупа поступило 173 тыс. руб. Преступление было выявлено при участии службы безопасности сетевого магазина, уточнили в ведомстве.

Мария Шахрай