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Жертвой коронавируса стал 24-летний саратовец

В Саратовской области от коронавируса умер 24-летний молодой человек. Эту информацию сегодня подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что у этого пациента было тяжелое системное заболевание, от которого он лечился иммуносупрессивными препаратами, подавляющими иммунитет. В ковид-госпитале мужчина провел 28 дней. За это время саратовские врачи консультировались с московскими специалистами по вопросам его лечения, однако спасти пациента не удалось. Всего за сутки подтверждена смерть о коронавируса шести человек от 24 до 64 лет, общее число летальных случаев этой категории возросло до 781-го.

Марина Ковалева


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