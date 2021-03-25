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В ЯНАО из-за потепления ввели ограничения на автозимниках

На автозимниках Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изменились правила проезда из-за прогнозируемого синоптиками дневного повышения температуры воздуха до -10 и выше, сообщили в пресс-службе правительства региона. В связи с этим на зимниках введен особый режим проезда транспортных средств:

  • Коротчаево – Красноселькуп: круглосуточно разрешен проезд легковых автомобилей общей массой до 3,5 тонн. В ночные часы с 20:00 до 08:00 разрешено движение для полноприводных грузовиков массой до 30 тонн;
  • Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги: с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. В ночные часы с 20:00 до 08:00 часов грузоподъемность повышается до 30 тонн;
  • Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале: с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. В ночные часы с 20:00 до 08:00 часов грузоподъемность повышается до 30 тонн.

Разрешенный тоннаж и режим проходимости техники на сезонных дорогах зависит от температуры воздуха и других погодных условий.

Ирина Пичурина


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