В ЯНАО из-за потепления ввели ограничения на автозимниках

На автозимниках Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) изменились правила проезда из-за прогнозируемого синоптиками дневного повышения температуры воздуха до -10 и выше, сообщили в пресс-службе правительства региона. В связи с этим на зимниках введен особый режим проезда транспортных средств:

Коротчаево – Красноселькуп: круглосуточно разрешен проезд легковых автомобилей общей массой до 3,5 тонн. В ночные часы с 20:00 до 08:00 разрешено движение для полноприводных грузовиков массой до 30 тонн;

Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги: с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. В ночные часы с 20:00 до 08:00 часов грузоподъемность повышается до 30 тонн;

Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале: с 08:00 до 20:00 разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. В ночные часы с 20:00 до 08:00 часов грузоподъемность повышается до 30 тонн.

Разрешенный тоннаж и режим проходимости техники на сезонных дорогах зависит от температуры воздуха и других погодных условий.

Ирина Пичурина