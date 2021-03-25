Жителя Башкирии приговорили к 12 годам колонии за попытку взорвать конкурента

Стерлитамакский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 34-летнего жителя Ишимбайского района Руслана Фахретдинова, который пытался взорвать своего конкурента по бизнесу.

Как было установлено в суде, в августе 2020 года Руслан Фахретдинов решил взорвать своего конкурента по бизнесу — Владимира Зельцера, который ранее обратился в полицию с заявлением о противоправной деятельности фирмы, директором которой был Руслан Фахретдинов. Потерпевший и подсудимый работали на рынке газофикации объектов. В своем гараже осужденный изготовил самодельное взрывное устройство, которое перевез в Стерлитамак и установил на калитке дома Владимира Зельцера. Рано утром, когда бизнесмен выгуливал собаку, произошел взрыв. Господин Зельцер остался жив, но получил травмы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, Руслан Фахретдинов признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, п. п. «б», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконном изготовлении оружия (ч. 2 ст. 223 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатого вещества (ч. 1 ст. 223.1), незаконном хранении, перевозке и ношении взрывчатого вещества (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), а также в умышленном уничтожении имущества путем взрыва (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Кроме того, его признали виновным в незаконном изготовлении огнестрельного ружья.

Подсудимый вину не признал.

Майя Иванова