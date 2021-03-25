Борьба с мошенниками получила оценку

Первое место в рейтинге 100 надежных российских банков, ежегодно готовящемся Forbes, возглавил Сбер. Компания вернула лидерскую позицию, которую уже занимала в 2017 году. По мнению экспертов, возвращение Сбера на первое место рейтинга стало возможно благодаря активной борьбе банка с мошенничествами.

Первичные данные по активам, рейтингам и прочим показателям для Forbes собирало рейтинговое агентство «Эксперт РА». Оно в том числе учитывало данные аккредитованных в Центробанке рейтинговых агентств — международных S&P, Moody's, Fitch и российских АКРА, «Эксперт РА», НКР. Forbes выбирал банки, исходя из наличия рейтинга от любого из агентств, а затем располагал их по убыванию рейтингов. Если у банков был одинаковый наивысший рейтинг, места распределялись в порядке убывания активов.

Самыми надежными участниками рейтинга стали крупнейшие отечественные банки и «дочки» иностранных банков. В эту группу вошли финансовые организации с рейтингами по международной шкале BBB и BBB– и рейтингом по национальной шкале AAA. В частности, у Сбера по версии Moody's рейтинг Baa3, по версии Fitch — ВВВ, по версии АКРА — ААА. Это единственный из российских банков с рейтингом ВВВ по международной шкале, рассказали в Forbes.

Эксперты отмечают, что первое место в рейтинге Сбер занял благодаря непрерывной работе по противодействию нарушениям прав и интересов своих клиентов в области кибербезопасности. Именно борьба с мошенниками обеспечивает «самый высокий уровень надежности и защищенности интересов клиентов». Ключевыми элементами системы кибербезопасности компании эксперты называют систему фрод-мониторинга, Security Operation Center и центр организации обработки и защиты персональных данных. Кроме того, Сбер внедрил несколько сервисов кибербезопасности, благодаря которым можно сообщить о мошеннических действиях, узнать о новых видах мошенничеств и помочь в настройке безопасности.

ПАО Сбербанк