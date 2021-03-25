ВС Башкирии отменил оправдательный приговор Евгению Гурьеву

Верховный суд Башкирии сегодня отменил оправдательный приговор Кировского районного суда Уфы в отношении бывшего вице-премьера Башкирии, экс-министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева. Уголовное дело будет направлено в тот же суд для нового рассмотрения.

Евгений Гурьев обвинялся в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) при продаже земельных участков по цене, двое ниже их кадастровой стоимости. В ноябре прошлого года Кировский райсуд не нашел в действиях господина Гурьева события преступления и признал за ним право на реабилитацию. Апелляционную жалобу на решение суда подавала прокуратура Башкирии.

Влада Шипилова