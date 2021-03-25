В Курганской области в 30 раз увеличат протяженность четырехполосных федеральных трасс

Общая протяженность четырехполосных участков федеральных дорог в Курганской области к 2025 году вырастет с трех до 93 км. В том числе 33 км федеральной автодороги Курган-Тюмень введут в этом году, рассказал на пресс-конференции руководитель управления федеральных дорог «Южный Урал» Сергей Бойко.

По словам господина Бойко, в 2020 году работы велись более чем на 150 км федеральных дорог в регионе. 86 км отремонтировали капитально, на 28 сделали обычный ремонт, еще на 39 км – так называемый ямочный. Также установили первый в курганской области надземный модульный пешеходный переход.

В 2021 году капитально отремонтируют 38 км дорог, на 5 км проведут обычный ремонт, на 8 км – работы по методике устройства слоев износа.