С компании «Дальпитерстрой» взыщут 89 млн рублей по иску Смольного

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение о взыскании с ООО «СК «Дальпитерстрой» 89 млн руб. по иску комитета имущественных отношений. Претензии к застройщику связаны с задержкой сроков передачи квартир для очередников в Шушарах и Парголово. Контракты с компанией были заключены в 2017 году.

Изначально Смольный рассчитывал взыскать с ответчика 2,35 млн рублей, но суд решил взыскать со стройкомпании 1,7 млн рублей неустойки за нарушение срока предоставления разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, 86,5 млн рублей неустойки за нарушение сроков передачи объектов, всего 89, 042 млн рублей. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Как сообщает РБК, СК «Дальпитерстрой» планирует оспорить данное решение. По словам владельца компании Аркадия Скорова, «89 млн. руб. — это очень много, мы приводили свои расчеты, суд не принял их во внимание. Готовы дойти до Верховного суда».