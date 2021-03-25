В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на бизнесмена

Сотрудники управления уголовного розыска краевого МВД задержали трех участников разбойного нападения в Березниках. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, жертвой преступников стал 45-летний предприниматель.

Преступление произошло в офисе потерпевшего. Неизвестные, угрожая предпринимателю оружием, стали требовать переоформить на одного из них документы на право собственности помещения принадлежащей бизнесмену базы. Общая стоимость объекта составляет 40 млн руб. Узнав о том, что недвижимость находится в обременении банка, злоумышленники изменили свои планы и потребовали ежемесячно перечислять им определенную сумму денег, вырученную от сдачи базы в аренду. Когда нападавшие решили осмотреть территорию базы, предприниматель сумел сбежать и вызвать полицию. Полицейские задержали нападавших, а также обнаружили оружие и боеприпасы, принадлежащие преступникам: автомат Калашникова, два пистолета, 140 патронов различного калибра.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). У полицейских есть основания предполагать, что фигуранты уголовного дела причастны к совершению других имущественных преступлений.

По данным источников, знакомых с ситуацией, нападавшие ранее освободились из мест лишения свободы.