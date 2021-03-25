Экс-замглавы Майкопа получил 12 лет колонии за должностные преступления

Суд признал бывшего заместителя главы Майкопа виновным в вымогательстве взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), получении взятки (п.п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Адыгеи. Ему назначено 12 лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 10 лет. Как сообщает пресс-служба Майкопского городского суда, речь идет о Михаиле Галушко.

Суд установил, что в 2018 году бывший заместитель главы неоднократно получал от руководителей местных компаний взятки в общем размере более 400 тыс. руб. При этом он угрожал руководству предприятий тем, что воспрепятствует своевременной приемке и оплате услуг по муниципальным контрактам, если они откажутся передать ему деньги. между администрацией города и данными обществами в случае их отказа от передачи ему денег.

Наталья Шинкарева