За сокрытие преступления осужден полицейский из Майкопского района

Суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника МВД России по Майкопскому району по уголовному делу о злоупотреблениями полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

В суде было доказано что осужденный в июне 2020 года не принял и не зарегистрировал заявление о краже имущества от жительницы п. Каменномостский. Преступление было сокрыто для того, чтобы не снижать показатели работы на административном участке

Приговором суда бывшему полицейскому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Ульченко