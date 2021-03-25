Специалисты «Россети Кубань» готовят энергообъекты к курортному сезону

Данные высоковольтные линии обеспечивают электроэнергией более 120 тысяч бытовых потребителей, 200 социально значимых объектов, крупных санаториев, гостиниц, расположенных на Черноморском побережье Краснодарского края и ежегодно принимающих многочисленных туристов.
На ЛЭП энергетики установят 131 комплект линейно-сцепной арматуры, заменят 2360 устаревших фарфоровых изоляторов на современные стеклянные. Для защиты оборудования от грозовых перенапряжений энергетики проведут замену и установку около 17 км грозозащитного троса, проведут тепловизионное обследование 11 высоковольтных линий электропередачи суммарной протяженностью более 150 км.
Кроме того, специалисты филиала расчистят от древесно-кустарниковой растительности 19 га трасс линий электропередачи. Это позволит недопустить нарушений энергоснабжения, вызванных падением деревьев и веток на провода в период непогоды и высоких ветровых нагрузок.
– В летний период значительно возрастает энергопотребление, следовательно – и нагрузка на сеть. Ремонтные работы позволят подготовить энергооборудование к курортному сезону, а значит, электроснабжение жителей и гостей Черноморского побережья наступающим летом будет надежным, – отметил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.
Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа и Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 5 тысяч кв. км с численностью населения более 800 тысяч человек.