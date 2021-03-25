Площадь Горького стала самым аварийным местом в Нижнем Новгороде

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал карту аварийности дорог Нижнего Новгорода по итогам 2020 года. Всего в городе выявили 60 опасных участков, сообщили в пресс-службе мэрии.

Аварийным в Нижнем Новгороде считается участок улицы, не превышающий 200 метров, либо пересечение улиц, где произошло три и более одинаковых ДТП или пять и более разных по виду автомобильных аварий. Учитываются только автоаварии с пострадавшими или погибшими.

Больше всего аварийных мест в прошлом году зафиксировали в Автозаводском (18 участков), в Приокском (10 участков) и Ленинском (9 участков) районах города. Самым аварийным местом в городе стала площадь Горького. За год там произошло 12 ДТП с погибшими или пострадавшими: семь столкновений транспортных средств, три наезда на пешеходов, один наезд на препятствие и падение пассажира.

«Будьте особенно внимательны при движении по этим участкам улично-дорожной сети, для того чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения. Используйте полученную информацию при планировании маршрута движения по улицам города»,– порекомендовали в ЦОДД.

Анастасия Еремина