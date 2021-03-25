Россия U21 — Исландия U21: ставки с повышенными коэффициентами на матч 25 марта

25 марта молодежная сборная России сыграет со сборной Исландии в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2021. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу России можно поставить за 1.57, на ничью — за 4.40, на победу Исландии — за 6.20, на гол головой — за 2.85, на фол в первые три минуты игры — за 1.50, на незасчитанный гол — за 2.45.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Чалова или Гудьонсена можно поставить за 1.90, на гол Облякова — за 5.00, на гол Макарова из-за штрафной — за 12.00, на гол Балдюрссона — за 9.00, на гол Гудьонсена и ничью — за 15.00, на гол Чалова и победу России — за 3.00.

Фёдор Чалов

В отборе к Евро-2021 Фёдор стал лучшим бомбардиром молодежки с 4 голами. На гол Чалова правой ногой можно поставить за 3.20, левой — за 6.00, на первый или последний гол в матче — за 3.30, на гол в первом тайме — за 4.00, во втором —за 3.50, на гол или ассист — за 1.90, на дубль — за 9.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Чалова. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах за 12.00, гол головой за 20.00, автогол за 50.00.

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