В Рыбинске разрушается «Вечный огонь», отремонтированный в 2019 году за 2.5 млн рублей

В городе Рыбинске Ярославской области подрядная организация «Азимут плюс» отремонтирует мемориал «Огонь Славы» в рамках гарантийных обязательств, сообщили в пресс-службе администрации города. По данным пресс-службы, в 2019 году мемориал «Огонь Славы» был благоустроен за счет региональных средств, полученных по итогам конкурса, проводимого в рамках целевой программы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан. Размер областной субсидии составил 2.5 млн руб.

Ремонт объекта в 2019 году выполняла организация «Азимут плюс».

«На объекте были выполнены работы по облицовке центрального лестничного марша и верней площадки, срубке разрушенного бетона до основания с последующим восстановлением до необходимого уровня и укладка гранитной плитки»,— уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что с наступлением положительных температур на мемориале «Огонь Славы» выявились дефекты. Там разрушился бетонный слой мемориала, а также отошла гранитная облицовка от основной конструкции. В рамках договора, гарантийные обязательства составляют пять лет.

«Причину, по которой облицовка отошла, нам предстоит определить. Возможно, сыграла роль погода в условиях поздней осени. Также в этом году была достаточно суровая зима. Еще одной причиной могла послужить вода, которая просачивалась через швы и могла разорвать бетон. В любом случае проведем восстановительные работы, мы напрямую заинтересованы в их качестве»,— пояснил директор подрядной организации Сергей Махотин.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент мемориал обследуют специалисты. Демонтированный облицовочный материал увезен на хранение. Восстановительные работы планируется начать в середине апреля.

Дарья Сабаева