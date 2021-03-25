Легенда НФЛ Аарон Роджерс присоединяется к Zenith

Zenith объявили о своем партнерстве с квотербеком НФЛ Аароном Роджерсом. После десятилетий напряженной работы, Рождерс находится на пике своей карьеры и оценивается как защитник номер один в НФЛ. Он смог установить множество рекордов, был назван самым ценным игроком в НФЛ и привел свою команду Green Bay Packers к победе в Суперкубке XLV.

У часового искусства и футбола есть много общего, включая стремление к точности. Квотербек должен быть абсолютно точным при передаче мяча, а футбол часто называют игрой в дюймы. В то время как Роджерс является лидером в области точности на поле, Zenith уже более 50 лет является эталоном точности в часовой индустрии благодаря своему знаменитому механизму хронографа El Primero, который измеряет время с невероятной точностью до 1/10 секунды.

Стремление Роджерса к совершенству и точности делает его идеальным послом часовой кампании Zenith Chronomaster Sport, в которой используется знаменитый калибр хронографа El Primero с колонным колесом. Chronomaster Sport — это инновационный хронограф со счетчиком 1/10 секунды на керамическом безеле, с прозрачным циферблатом, тремя счетчиками разного цвета и окошком даты между четырьмя и пятью часами.

Фото: Zenith

Автоматический механизм имеет увеличенный 60-часовой запас хода и новый ротор в форме звезды с матовой отделкой, который виден через открытую заднюю крышку. Хронограф в версиях из стали с черным керамическим безелем и черным или белым лакированным циферблатом уже доступен в фирменных бутиках марки.