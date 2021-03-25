В Казани начали проверку после отравления пяти человек газом

Прокуратура Советского района Казани начала проверку по факту отравления угарным газом пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Константиновка. Сообщение о происшествии поступило сегодня в 10:35. Все пострадавшие госпитализированы. Это женщины 1937 и 1988 годов рождения, мужчина 1978 года рождения, а также двое детей 2017 и 2020 годов рождения.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования и при наличии оснований примет меры реагирования», — отметили в ведомстве.

Детали ЧП уточняются. Ход и результаты проверки прокуратура Татарстана взяла под свой контроль.

"Ъ-Казань"