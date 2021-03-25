Новый корпус больницы Святителя Луки готовят к приему пациентов

Новый корпус клинической больницы Святителя Луки на Чугунной улице в Петербурге готов и передан учреждению в оперативное управление.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, стационар-трансформер был создан в рекордные сроки. Пятиэтажный корпус включает в себя 165 обычных и восемь реанимационных коек. Стационар может использоваться для оказания как плановой помощи, так и приема пациентов с коронавирусом.

В дальнейшем на первых двух этажах корпуса планируется создать лечебно-диагностический центр. Выше расположатся отделения нейрореабилитации для пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургические операции. На пятом этаже — отделение онкологии с дневным стационаром и химиотерапией.

Напомним, что здания под стационар Смольный выкупил у АО «ЛОМО». Стоимость недвижимости составила 104,88 млн рублей. До выкупа эти площади арендовало ООО «Корис Ассистанс» (частная скорая помощь Coris), но компанию попросили освободить помещения.