МТС инвестировал $10 млн в производителя чипов для искусственного интеллекта

МТС через свою дочернюю компанию «Центр искусственного интеллекта МТС» (МТС ИИ) инвестировал около $10 млн в тайваньского производителя AI-чипов Kneron, сообщили в пресс-службе оператора. Сделка позволит МТС ИИ стать эксклюзивным дистрибутором чипов и технологий Kneron в России. Оператор планирует создание собственной линейки ИИ-чипов с использованием технологий Kneron. Эти чипы появятся на рынке под новым брендом, так как это будет совместная разработка МТС и Kneron. Первые прототипы компания представит уже в конце 2021 года—начале 2022 года.

Чипы Kneron используются в умных устройствах (видеокамерах, умных ассистентах, биометрических замках) и позволяют запускать алгоритмы ИИ непосредственно на самом устройстве вместо обработки на серверах. Подобные чипы могут использоваться и в беспилотных автомобилях, квадракоптерах и БПЛА, а также интеллектуальных системах видеонаблюдения, IoT-датчиках и промышленных роботах, уточнили в МТС.

Руководитель МТС ИИ Александр Ханин отметил, что острый дефицит AI-чипов наблюдается во всем мире. По его словам, существует очень мало компаний, которые уже имеют готовые чипы и продукты на их основе. Kneron занимается разработкой и продажей микрочипов, используемых для ускоренной и энергоэффективной обработки алгоритмов искусственного интеллекта и связанного с ними программного обеспечения. Источник, близкий к одной из сторон проекта, добавил, что среди текущих акционеров Kneron такие компании и фонды, как Alibaba, Qualcomm, Himax Technologies.

О новой стратегии МТС в разработке искусственного интеллекта и роли в этом Александра Ханина читайте в материале “Ъ”.

Анастасия Гаврилюк