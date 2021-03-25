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Алексей Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возглавил Федерацию бокса Челябинской области. Кроме того, глава региона стал председателем ее наблюдательного совета, сообщают в пресс-службе областного правительства. Решения приняли на внеочередном общем собрании членов федерации.

Как отметил господин Текслер, среди первоочередных задач руководства организации развитие массовых секций бокса, детско-юношеских школ, тренировочной инфраструктуры, а также укрепление кадрового тренерского потенциала. «Как результат – это укрепление позиций челябинской боксерской школы не только на всероссийском, но и на международном уровне. Важно, чтобы мы воспитывали чемпионов»,- сказал губернатор.

За последние десять лет боксеры Челябинской области выиграли 33 медали первенств России, Европы и мира. В этом году в Челябинске пройдет чемпионат России по боксу среди женщин.

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