Минюст США проверяет возможную монополию на американском рынке аниме

Министерство юстиции США начало проверку слияния принадлежащей Sony компании Funimation, занимающейся распространением аниме-контента в США, со стриминговым сервисом Crunchyroll, также специализирующимся на аниме. Об этом в среду, 24 марта, написало американское издание The Information со ссылкой на источники. По их данным, Минюст считает, что такое слияние может нарушать антимонопольные нормы и ограничивать возможности для японских аниме-студий продавать свой контент в США.

О том, что Funimation покупает Crunchyroll у телекоммуникационной компании AT&T, было объявлено в декабре, сумма сделки составляет $1,2 млрд. Funimation и Crunchyroll и до слияния были одними из крупнейших игроков на рынке стриминга аниме за пределами Японии, их слияние может привести к чрезмерному контролю одной компании над этим рынком. Sony в последние годы уже купила несколько компаний, работающих в этой сфере, включая саму Funimation. Как сообщают источники The Information, расследование Минюста США может отложить сделку на несколько месяцев и в итоге привести к ее запрету.

О петербургских исках о запрете японских мультфильмов читайте в материале “Ъ” «Прокуратуру оживило аниме».

Яна Рождественская