Общественный совет Ейского района распущен досрочно

Расформирован Общественный совет Ейского района. Соответствующее распоряжение подписал глава района Виктор Ляхов. Документ размещен на официальном сайте администрации муниципалитета. Информации о том, когда будет утвержден новый состав пока нет.

В документе отмечено, что досрочное прекращение деятельности Общественного совета принято на основании поступивших заявлений более двух третьих членов от общего состава организации.

Известно, что Общественный совет Ейского района был образован 20 июля 2018 года. В его состав вошли 30 активистов, имеющих заслуги перед Ейским районом в различных сферах деятельности.

Организация являлась коллегиальным совещательным и консультативным органом, обеспечивающим регулярное и конструктивное взаимодействие граждан, проживающих в Ейском районе, общественных объединений и некоммерческих организаций с органами местного самоуправления.

Председателем Общественного совета был Андрей Юрченко.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Ейске приостановлено проведение второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ейского городского поселения. Информация об этом появилась на сайте администрации муниципалитета.

Наталья Решетняк