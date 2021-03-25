Онкологическое заболевание – это травматический опыт, который затрагивает все аспекты жизни и накладывает свой отпечаток на дальнейшее развитие ребенка. Стрессы во время лечения вызывают серьезные психологические изменения в развитии маленького пациента. Многие возникающие нарушения сохраняются надолго даже после выздоровления, вызывая снижение качества жизни и трудности социальной адаптации. Таким образом, социально-психологическая реабилитация детям с онкологическими заболеваниями просто необходима. Но, к сожалению, в настоящее время в больницах этому аспекту уделяется мало внимания.

Пермский благотворительный фонд «Берегиня» (https://fondbereginya.ru/) работает с детьми в онкоцентре уже 12 лет, и находит возможности для реабилитации в каждом моменте: от постановки диагноза до длительной ремиссии и выхода ребенка в обычную жизнь. А какая реабилитация самая эффективная для детей? Конечно же, та, которая имеет игровую составляющую.

«На пороге здания появляется смотритель музея, весь всклокоченный, в странных очках. Видно, что он расстроен и немного рассеян. Он говорит о том, что в его музее исчезли все экспонаты, и даже с картин пропали некоторые детали. Он просит вас помочь ему разыскать музейные предметы», – продолжает игру ведущий.

Дети очень хотят помочь смотрителю и на время стать сыщиками. И вот Лена – это уже не Лена, а Лосяша – умный и быстрый сыщик, который любит слушать музыку. А Егор – это Кенгусыщ, у которого хорошее обоняние и зоркое зрение. Влад – это Шарик, у него фотографическая память и отличный нюх. А у сыщика Джей-Джей отличные навыки коммуникации. Ребята сами придумывают себе имена и качества, которыми хотят обладать на время игры. Возможно, это именно те качества, которых им не хватает в обычной жизни.

Все, что происходит в игре «Однажды в музее», происходит с персонажем. Таким образом, ребенок может почувствовать себя не пациентом, а просто ребенком, участником игры. Через игру он сам выбирает действие, сам контролирует процесс. Он выбирает – быть одному или вместе с другими участниками. Он может совершить ошибку и через ошибку выстроить ту реальность, которую хочет. Он может визуализировать свои страхи и увидеть, что со страхами можно договариваться. В игре ребенок черпает ресурсы. А это и есть реабилитация.

«Вы прошли это прекрасное путешествие, и снова возвращаетесь в город, а там уже наступает утро нового дня, появляются первые машины и прохожие, город начинает просыпаться и оживать. И этот новый день точно не будет как вчерашний, и вы точно не будете такими, как были. Вас ждет много интересного впереди!» – заканчивает игру ведущий. Прошло полтора часа с тех пор, как дети стали сыщиками. И им не хочется выходить из роли и возвращаться в палаты. Но игра «Однажды в музее» меняет, расширяет смыслы. А чем шире смыслы, тем проще возвращаться в обычную жизнь. И да, ведущий прав – дети уже точно не будут такими, какими были. Они уносят с собой открытку и наклейку с суперсилой талисмана, а еще немного уверенности и смелости, которые точно пригодятся им в больничной жизни.

На создание этой игры ушло больше полугода. Ее придумал и воплотил в жизнь пермский благотворительный фонд «Берегиня» совместно с Пермской художественной галереей и методологом и разработчиком игр Антоном Нефедовым. В разработке игры помогли волонтеры – сотрудники Пермского краеведческого музея и благотворительного фонда «Потерь нет» (г. Уфа). Художник Александр Кошелев нарисовал игровое поле, персонажей, карточки. В игре уже успели поучаствовать ребята из пермского онкоцентра, их мамы, дети-подопечные фонда «Берегиня», которые находятся в ремиссии, и даже ученики пермской общеобразовательной школы. Игра получила высокие оценки коллег из сферы благотворительности. Коллеги из Пермской художественной галереи начали показывать игру экспертам из российских музеев.

«Официальная презентация игры состоится в мае, после этого мы начнем набирать группы из специалистов, работающих с тяжелобольными детьми, которых будем обучать, – объясняет Эльвина Иванова, сотрудник фонда «Берегиня», руководитель проекта «Музей идет в больницу онлайн». – В целом же подразумевается, что игра довольно универсальная, для разных детей, в том числе по возрасту. В ней заложены механизмы, которые позволят расширить границы целевой аудитории, и играть в нее смогут ребята не только с онкологическими, но и с другими видами заболеваний, а также дети – посетители музея. Думаем, что «Однажды в музее» будет интересна и взрослым».

Психологическая реабилитационная игра «Однажды в музее» была создана при финансовой поддержке Благотворительного фонда «Абсолют-Помощь» в рамках проекта «Музей идет в больницу онлайн».