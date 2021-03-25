«Украшение с бриллиантами можно найти на любой вкус»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какой драгоценный камень Американская ассоциация ювелиров советует носить людям, родившимся в апреле.

Тем, кто родился в апреле, повезло, конечно, если верить Американской ассоциации ювелиров. Подходящие камни для родившихся в том или ином месяце она начала выбирать еще в 1912 году. И по их версии, камень апреля — бриллиант. Повезло «апрельским» не только потому, что это драгоценный камень из «большой четверки».

Причин много. Одна из них — разнообразие цветов. Кроме ограненных алмазов бесцветного ряда, есть fancy colors — цветные бриллианты — желтые, коричневые, голубые, розовые, даже красные и зеленые. Но тут есть один большой, а в случае последних перечисленных цветов гигантский минус — и это цена. На бриллианты она может достигать заоблачных высот.

Но вернемся к плюсам. Еще один — разнообразие дизайна от классики до авангарда. Украшение с бриллиантами можно найти на совершенно любой вкус. Хороша и универсальность: далеко не каждый мужчина наденет на себя какой-нибудь аметист или аквамарин (привет родившимся в феврале и марте), а вот бриллиант на вечерних запонках, заводной головке часов или в элементах какого-нибудь браслета мало кого смутит.

Браслеты, к слову, могут быть очень модными — вроде Move от бренда Messika из брутального темно-серого титана с фирменными ездящими по рельсам бриллиантами. Еще один плюс для защитников экологии и блюстителей этической ответственности ювелирных производств — бриллианты есть не только природные, но и лабораторно-выращенные.