Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие слова и словосочетания чаще всего употребляют клиенты.

«Квартира», «договор», «сроки», «площадь» — важные, часто употребляемые, но все же не самые популярные слова, которое произносят потенциальные клиенты при общении с брокерами. Вопрос финансов — пожалуй, самый главный при подборе жилья. Слово «цена» звучит почти в 90% разговоров в офисах продаж, в то время как «транспортная доступность» употребляется только в 80% случаев. Данные основаны на речевом анализе, который впервые провели эксперты группы «Самолет».

Во многом слова, которые употребляют клиенты строительных компаний, отражают ключевые тренды покупательских настроений. Так, к примеру, при общении с застройщиком слово «эскроу» покупатели употребляют даже чаще, чем «льготная ипотека». Это, предполагают эксперты, говорит о том, что новый механизм защиты дольщиков становится маркером надежности при покупке недвижимости.

В лидерах также «стоимость» и «выгодные условия приобретения». Более 20% клиентов интересуются скидками при первом же обращении даже по телефону. Рассрочка встречается лишь в 5% запросах. А про «трейд-ин» задают вопросы пока менее 1% клиентов.

Слово «отделка» присутствует в 60% разговорах, а «без отделки» — в шесть раз реже, что говорит, по мнению аналитиков, о том, что тренд на готовое к заселению жилье становится все более востребованным. А желание покупателей купить лот с ремонтом эксперты объясняют двумя причинами. Первая — инвестиционные сделки, когда приобретаемый объект планируется сдавать в аренду, и собственник не готов тратить дополнительное время, вкладывать инвестиции в ремонт. Вторая — существенный процент клиентов из регионов, кто намерен переехать в новый дом как можно скорее после получения ключей.