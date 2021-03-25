«Самый древний и полезный продукт человечества»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, почему популярно молок и с какими мифами оно связано.

По молочной реке будем сплавляться сегодня, образно, конечно! Именно молоко считается одним из самых древних и полезных продуктов человечества. Самые первые мифы в истории были связаны с ним, и у каждого народа они свои. Древние римляне считали, что сам Юпитер был выкормлен молоком небожительницы — козы Амалфеи, и потому в качестве жертвоприношения подносили воинственному богу именно молоко.

В Турции и Африке находки, подтверждающие использование, здесь датируются семью тысячами лет до рождества Христова. Авиценна использовал молоко, чтобы вылечить пациентов, которым уже не помогали другие лекарства. А одна из самых знаменитых фраз Гиппократа звучит совсем кратко: «В молоке — совершенство!».

В России до XVII века не было налажено промышленного производства молока. Его продавали только на рынках, товар проверяли городские стражники: они опускали в молоко саблю и по тому, как жидкость стекала с клинка, определяли его жирность. Декабристы Беляев и братья Крюковы организовали в Сибири промышленное производство сливок, варенца и масла. А вот население Москвы в 1893 году начал снабжать молоком купец Чичкин.

Получив блестящее образование за границей, промышленник и меценат открыл не только первый завод в Москве, но и учредил единственную в своем роде молочную лабораторию. Молоко потекло в столицу и благодаря специальным вагонам-ледникам, которые придумали гении инженерной мысли той эпохи. Только за один день завод Александра Васильевича Чичкина перерабатывал 60 т молока, производил сливки, сметану и творог.

А вот появление кефира в нашей стране произошло благодаря неутомимой энергии промышленника Бландова. Но это уже другая история, о ней как-нибудь в следующий раз.