В Кировском районе Перми начал работу центр по диагностике COVID-19

В Перми начал работу новый центр по диагностике и лечению больных с COVID-19. Он расположен в поликлинике ГКБ им. С. Н. Гринберга на ул. Липатова, 19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Медицинский центр работает в две смены и рассчитан на ежедневное посещение 50 человек. Пациенты могут сдать здесь анализы, получить консультацию врача по лечению.

По данным краевого минздрава, с начала пандемии коронавирусная инфекция была диагностирована у 50 424 жителей Прикамья, 44 625 человек выздоровели. По данным на утро 25 марта, в «ковидных» отделениях больниц Прикамья находятся 784 человека, из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.