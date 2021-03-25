При помощи ипотеки Сбербанка более 20 тыс. семей в Прикамье переехали в новые квартиры

Сбербанк в Прикамье за 2020 год выдал ипотечных кредитов на сумму 36 млрд рублей – в 1,6 раза больше, чем в 2019 году. С помощью заемных средств банка свои жилищные условия улучшили более 20 тыс. семей Пермского края. Из них около 85% подали заявку на ипотеку через интернет.

На приобретение готового жилья банк выдал 16 тыс. кредитов на сумму 27 млрд рублей. На приобретение строящегося – более 4 тыс. кредитов объемом 7 млрд рублей. Более 85% всех ипотечных сделок прошли с использованием сервиса электронной регистрации. Это позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Свыше 93% заемщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчеты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

В рамках программы «Господдержка-2020» можно оформить ипотечный кредит до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет. Оформить ипотеку можно онлайн на сайте DomClick.ru.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

– Рынок недвижимости в Пермском крае в 2020 году демонстрировал уверенный рост. Повышенный спрос на ипотеку объясняется действием программы «Господдержка-2020», кредит по которой можно получить под 6,1% при использовании сервиса электронной регистрации. Также свою роль сыграли и специальные программы со сниженными ставками, которые Сбербанк запустил совместно с рядом застройщиков Перми.