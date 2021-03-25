«Каракан инвест» увеличивает добычу в 2021 году

Группа «Каракан инвест» (два ее разреза ведут добычу угля в Беловском районе Кузбасса) пересмотрела свой первоначальный план на 2021 год в сторону роста. Как сообщил генеральный директор ООО «Каракан инвест» Дмитрий Богданов, в сентябре-октябре 2020 года в компании считали, что «2021 год будет не лучше прошлого, исходя из ценовой ситуации». Поэтому планировалось сохранить добычу на уровне 2020 года в 4,4 млн т угля. Сейчас планом предусмотрено увеличить ее в текущем году до 4,6 млн т.

Инвестиции предусмотрены в 400 млн руб. на уровне прошлого года.

На разрезе «Евтинский Перспективный» компанией запланировано увеличить добычу до 3 млн т с 2,6 млн т в 2020 году. Там добывается уголь более высокой калорийности, до 6,5 тыс. ккал/кг, пользующийся спросом, и цена на который выше, пояснил Дмитрий Богданов. В то же время на разрезе «Караканский Западный» предполагается сохранение добычи на уровне 2 млн т, там добывается уголь калорийностью до 5,5 тыс. ккал/кг, для которого на рынке пока нет перспективы, добавил гендиректор компании.

Игорь Лавренков, Кемерово