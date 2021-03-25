За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 638 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 638 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 229 418 человек. За сутки зафиксирован 31 летальный случай — 16 в Воронежской области, по три в Белгородской, Курской и Тамбовской областях, шесть — в Липецкой (всего 4 830 случаев). За минувший день выздоровели 735 (всего 209 608) человек.

В Белгородской области зафиксировано 88 новых случаев COVID-19 (всего 33 760), выздоровели 128 (всего 31 441), умерли за все время пандемии — 545.

В Воронежской области — 211 новых случаев (всего 73 909), новых выздоровевших — 226 (всего 68 514), умерли за все время пандемии — 2 340.

В Курской области — 98 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 33 444), выздоровели 104 (30 189), смертельных случаев с марта 2020 — 542.

В Липецкой области зарегистрирован 88 новый случаев коронавируса (всего 27 084), новых выздоровевших 105 (всего 23 683), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 508.

В Орловской области — 59 новых случаев (всего 32 061), выздоровели 69 (всего 29 358), умерли с начала пандемии — 499.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 94 диагноза коронавируса (всего 28 860), новых выздоровевших 103 (всего 26 423), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 396.

Ирина Лобанова