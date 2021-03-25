В Калмыкии осудили заключенного за попытку убийства на территории школы

Приютненский районный суд признал виновным в покушении на убийство (ч.3 ст.30 и ч.1 ст.105 УК РФ) 34-летнего заключенного ФКУ ИК-1 УФСИН России по Калмыкии. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы на один год. Он отбывает наказание за убийство (п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

Как сказано в сообщении, мужчина находился пьяным на выводном объекте, МКОУ «Воробьевская СОШ им. Н. Т. Воробьева». В школе вместе с другим заключенным он должен был выполнять ремонт. Между ним и другим заключенным возникла ссора, в результате чего мужчина нанес складным ножом не менее четырех ударов в область грудной клетки и в живот потерпевшему. От полученных повреждений потерпевший потерял сознание, но выжил. Приговор может быть обжалован.

Наталья Шинкарева