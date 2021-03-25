Против взявшего сына в заложники жителя Балашова возбудили еще одно дело

В отношении 35-летнего жителя Балашова, который подозревается в покушении на убийство 10-летнего сына и захвате его в заложники, возбудили еще одно уголовное дело - по ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следственных органов, днем 15 января подозреваемый захватил в заложники своего 10-летнего сына. Чтобы заставить жену отдать ему запрещенные вещества и автомобиль, на котором он собирался скрыться от полицейских, он удерживал сына и угрожал расправиться с ним в случае невыполнения его требований.

Около одного из домов по улице 1-й Степной злоумышленник вместе с мальчиком сел в предоставленный по его требованию служебный автомобиль, за рулем которого находился участковый. Злоумышленник попытался нанести сотруднику полиции удар ножом в область груди, однако сотрудник перехватил оружие. Это позволило его коллегам обезвредить преступника и освободить ребенка.

Уголовные дела соединены в одном производстве. Подозреваемый заключен под стражу.

Марина Ковалева