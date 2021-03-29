Челиндбанк вошел в топ-100 надежных банков России

Челиндбанк занимает 46 место в рейтинге журнала Forbes «100 надежных российских банков — 2021».



Журнал Forbes опубликовал рейтинг «100 надежных российских банков — 2021». При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России, а также финансовые показатели ведущих российских банков.

ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает в данном рейтинге 46 место. Это самая высокая позиция среди уральских банков.

Челиндбанк входит в список самых надежных российских банков по версии Forbes четвертый год подряд.

Напомним, что в феврале 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу Челиндбанка, подтвердив РДЭ на уровне «ВВ».

Текущие рейтинги ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:

Рейтинг международного рейтингового агентства Fitch Ratings

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) – «ВB»

Прогноз по долгосрочному РДЭ – «Стабильный»

Рейтинг российского рейтингового агентства АО «ЭКСПЕРТ РА»