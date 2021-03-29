Челиндбанк вошел в топ-100 надежных банков России

Челиндбанк занимает 46 место в рейтинге журнала Forbes «100 надежных российских банков — 2021».
Журнал Forbes опубликовал рейтинг «100 надежных российских банков — 2021». При составлении рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств, аккредитованных в Банке России, а также финансовые показатели ведущих российских банков.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» занимает в данном рейтинге 46 место. Это самая высокая позиция среди уральских банков.
Челиндбанк входит в список самых надежных российских банков по версии Forbes четвертый год подряд.
Напомним, что в феврале 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу Челиндбанка, подтвердив РДЭ на уровне «ВВ».
Текущие рейтинги ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
Рейтинг международного рейтингового агентства Fitch Ratings
- Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) – «ВB»
- Прогноз по долгосрочному РДЭ – «Стабильный»
Рейтинг российского рейтингового агентства АО «ЭКСПЕРТ РА»
- Рейтинг кредитоспособности «ruА»
- Прогноз по рейтингу «Стабильный»