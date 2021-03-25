Отопительный сезон в Петербурге завершится в конце апреля

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге может закончиться в конце апреля. Точные даты будут зависеть от погоды.

Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на пресс-секретаря городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александра Антипенко. По его словам, с учетом прошлых лет конец сезона можно прогнозировать на конец апреля или начало мая, но главным показателем для специалистов остается среднесуточный температурный норматив в +8 градусов. «Но пока ещё зима продолжается и отопительный сезон тоже», — отметил он.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга установят новые тарифы на коммунальные услуги, в том числе отопление, с 1 июля 2021 года.