Краевой минздрав ответил на жалобу коллектива больницы им. Тверье

Министерство здравоохранения Пермского края рассмотрело обращение коллектива ГБУЗ ПК «ГКБ им. М. А. Тверье» к главе региона. Ранее «КП-Пермь» опубликовала открытое письмо сотрудников больницы к Дмитрию Махонину, в котором они пожаловались на низкую заработную плату, массовое увольнение медработников, дефицит оборудования и неудовлетворительное состояние помещений.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на минздрав Прикамья, средняя зарплата в ГКБ им. Тверье является одной из самых высоких за 2020 год. «Эта тенденция сохраняется и в текущем году: за январь-февраль 2021 года средняя зарплата врачей составила 76 650 руб. в месяц, у среднего медперсонала — 45 101 руб., у младшего — 36 218 руб., что соответствует „дорожной карте“»,— отметили в ведомстве.

В региональном минздраве сообщили также, что сейчас в больнице ведутся работы по укреплению материально-технической базы. В частности, в прошлом году был выполнен капремонт цокольного этажа операционного корпуса, заменены оконные блоки в здании акушерского корпуса, смонтирована система вентиляции в здании нефрологического корпуса, проведен текущий ремонт в зданиях по ул. Никулина, 10, и в стационаре по ул. Подлесной, 6. Также приобретено оборудование: 12 инфузионных насосов, 22 пульсоксиметра, аппарат ИВЛ, 75 увлажнителей кислорода, концентратор кислорода для организации работ по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19.

На 2021 год планируется проведение капитального ремонта помещений на 1-м этаже хирургического корпуса с подвалом и техническим этажом под размещение компьютерного томографа, замена лифтов в хирургическом корпусе, ремонт мягкой кровли акушерского корпуса. Планируется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитных сооружений гражданской обороны по ул. Братьев Игнатовых, 2. Кроме того, на 2021 год для ГБУЗ ПК «ГКБ им. М. А. Тверье» предусмотрено приобретение 45 единиц медицинского оборудования.