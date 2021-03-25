Компания «Интерлизинг»: бизнес-стратегия 2021-2023

Генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов

«Мы завершили предыдущий трехлетний стратегический цикл, в результате которого значительно расширили свою долю на рынке. По итогам 2020 года объем продаж вырос на 43% по сравнению с 2019 годом и составил 20,7 млрд рублей. «Интерлизинг» стал самой быстрорастущей частной лизинговой компанией. Концепция новой бизнес-стратегии называется U-retail (универсальная розница). Она сохраняет ориентацию компании на высокие темпы роста и оптимизацию издержек, но, в отличии от предыдущей, является своевременной реакцией на стремительную цифровизацию лизинга. Фокусируясь на сегменте МСБ, «Интерлизинг» продолжит развивать розничное направление бизнеса, покрывая большинство потребностей клиентов», – комментирует генеральный директор компании «Интерлизинг» Сергей Савинов.

В рамках новой стратегии, «Интерлизинг» сфокусируется на следующих направлениях: цифровизация и развитие дистанционного обслуживания, диверсификация источников фондирования, развитие продуктового ряда для МСБ, расширение региональной сети.

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