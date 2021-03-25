Четверо жителей Сочи задержаны за вовлечение гражданина в экстремистскую организацию

В Хостинском районе Сочи задержаны четверо местных жителей, которые обвиняются в вовлечении гражданина в деятельность экстремистской организации (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Фигурантами дела являются адепты запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Противоправная деятельность участников экстремистской организации была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России и ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным следствия, в период с декабря 2018 года по март 2020 года обвиняемые убеждали местного жителя стать участником экстремистской организации, пропагандируя ее деятельность. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигурантов дела меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар