В новый хирургический корпус РКС поставят оборудование за 370 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на двух аукционах 6 апреля отберет поставщиков ангиографической системы и магнитно-резонансного томографа для строящегося хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра (РКЦ), сообщается на сайте госзакупок.

Совокупная начальная цена двух контрактов — 370 млн руб. На поставку ангиографической системы потратят до 170 млн руб., томографа — до 200 млн руб. Деньги будут выделены из бюджета республики.

Срок действия обоих контрактов — до конца текущего года. Оборудование должно быть поставлено в РКЦ на улицу Кувыкина.

Управление капстроительства Башкирии заключило контракт на реконструкцию зданий РКЦ со строительством хирургического корпуса с ООО «Фирма СУ-10» в июне 2019 года. Его стоимость — 2,61 млрд руб. Строительство должно быть завершено в ноябре текущего года.

Майя Иванова