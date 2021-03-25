В Ярославле «Газель» сбила пять человек на пешеходном переходе

В Ярославле 25 марта произошло ДТП в котором пострадали пять человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. По данным пресс-службы, ДТП произошло в 10:40 нв Тутаевском шоссе возле торгового центра «Рио».

«По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной “Газель”, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. С телесными повреждениями в больницу доставлено пять человек-пешеходов»,— говорится в сообщении пресс-службы.

По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора..

По информации пресс-службы регионального правительства, двух пострадавших, после осмотра врачами скорой помощи, отпустили домой. Трое пострадавших были доставлены в Соловьевскую больницу. По последним данным, всех пострадавших, после оказания помощи в больнице, отпустили домой на амбулаторное лечение.

На месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Дарья Сабаева