Главу администрации Пензенского района подозревают в получении взятки

Пензенское управление СКР возбудило уголовное дело в отношении главы администрации Пензенского района Сергея Козина и главы администрации Алферьевского сельсовета Александра Есенкова, сообщает пресс-служба ведомства.

Господа Козин и Есенков были задержаны с поличным. По версии следствия, глава администрации Пензенского района получил от генерального директора некоей коммерческой организации через главу сельсовета 200 тыс. руб. за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района.

В отношении Сергея Козина возбуждено дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя), в отношении Александра Есенкова — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере).

Ъ-Средняя Волга