Количество выданных нижегородцам микрозаймов выросло на 5% в феврале

В Нижегородской области в феврале было выдано 36,1 тыс. шт микрозаймов, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 5,2% выше уровня прошлого года.

Всего в России в феврале было выдано 1,79 млн микрозаймов, рост составил 15,5%. Самую серьезную динамику зафиксировали в Ставропольском крае (+47,1%, до 28,2 тыс. шт)), республике Саха (Якутия) (+36,9%, 22,6 тыс. ед) и Московской области (+36,6%, до 80,17 тыс. шт).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отмечает, что с осени 2020 года число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные показатели прошлого года. По его мнению, рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов — к началу 2021 года она составляла около 70%.

Анастасия Еремина