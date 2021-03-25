Чрезвычайный и полномочный посол Республики Индия в Российской Федерации посетил «Фармасинтез»

Визит состоялся в рамках рабочей поездки чрезвычайного и полномочного посла Республики Индия в Российской Федерации г-на Д. Б. Венкатеша Вармы и представителей посольства в Иркутск для укрепления сотрудничества между Иркутской областью и Индией.

Для гостей были проведены презентация группы компаний «Фармасинтез» и экскурсия в новый крупнотоннажный цех для производства твердых и стерильных форм лекарственных препаратов, открытие которого состоялось в январе этого года

Представители делегации посольства Индии ознакомились с особенностями производства лекарственных препаратов и оценили высокотехнологичное производственное оборудование, в том числе производства индийской компании ACG.

Во время встречи генеральный директор АО «Фармасинтез» Евгений Орачевский рассказал о действующем производстве и реализации крупных инвестиционных проектов группы компаний.

Также обсуждались пути оптимизации логистических цепочек поставок из Индии и соседних стран. Г-н посол выразил надежду, что компания «Фармасинтез», как крупный игрок на рынке, сможет принять участие в реализации правительственного проекта по запуску нового логистического маршрута через Иран и Каспийский регион. В случае успеха это позволит в два раза сократить время на доставку грузов и на 30% снизить ее стоимость.

Также г-н Д. Б. Венкатеш Варма пообещал оказывать помощь с воздушными перевозками сырья по системе «Зеленый коридор», которая будет запущена до конца 2021 года.

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