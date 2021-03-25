Коронавирус в Ярославской области: еще 93 человека заболели и двое скончались

В Ярославской области за последние сутки произошло еще две смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было зафиксировано 93 новых случая заражения COVID-19. За это же время в регионе 73 человека выздоровели и выписаны из больниц.

По данным на 25 марта всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было выявлено 35554 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 33983 человека выздоровели. 472 пациента, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов