На Ставрополье условный срок получил экс-полицейский, ударивший мужчину головой в лицо

В Лермонтове суд признал виновным в превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) бывшего участкового уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Сергея Аванесяна. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением права 2 года занимать должности в правоохранительных органах.

Суд установил, что в 15 сентября 2020 года Аванесяну поступило сообщение о хищении продуктов из магазина. Выясняя обстоятельства происшествия, бывший полицейский на складе магазина ударил потерпевшего головой в лицо.

Наталья Шинкарева