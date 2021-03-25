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Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В Ярославле сгорел рейсовый пассажирский автобус

Сегодня, 25 марта, в Ярославле сгорел рейсовый пассажирский автобус «ЛиАЗ», принадлежащий предприятию ПАТП-1, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. В сообщении отмечается, что возгорание произошло на территории предприятия на Московском проспекте

В пресс-службе уточнили, что сообщение о возгорании поступило 25 марта в 05:53. В это время в салоне пассажирского автобуса людей не было. При пожаре никто не пострадал.

«О причине возгорания говорить пока рано. По предварительным данным, возгорание произошло в моторном отсеке»,— отметили в пресс-службе.

Дарья Сабаева


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